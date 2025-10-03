『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）では、ハロウィーン前週の10月24日から2週連続で、ハロウィーンにぴったりなホラー・テイストのディズニー作品を放送。24日は『ホーンテッドマンション』（2023）、ハロウィーン当日の31日は『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』（1993）とトイ・ストーリー・オブ・テラー！』（2013）を2本立てで届ける。【写真】人気アトラクションが映画に！映画『ホーンテッドマンシ