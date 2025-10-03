宝塚歌劇団・雪組トップスター、朝美絢が、「anan」2466号スペシャルエディションの表紙に登場。誌面では同期・瀬央ゆりあとの信頼があふれるバディグラビア＆対談を届ける。【写真】宝塚雪組新トップスター・朝美絢、「anan」表紙初降臨プレお披露目『愛の不時着』への意気込み語る鮮烈な美しさで世間を騒がせたことも記憶に新しい、昨年11月20日発売の「anan」2423号のスペシャルエディション表紙初登場に続き、朝美絢がカ