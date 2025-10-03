西島秀俊が主演し、市川染五郎が共演する12月19日配信スタートのドラマ『人間標本』（Prime Video）に、宮沢りえと伊東蒼が親子役で出演することが決定。物語のカギを握る母娘のビジュアルが初公開された。【写真】『人間標本』宮沢りえの娘役で出演する伊東蒼本作は、『告白』『母性』『ユートピア』など衝撃作を世に送り出してきたベストセラー作家・湊かなえが、デビュー15周年を記念して書き下ろした同名小説を原作とする