俳優・小芝風花のデビュー15周年アニバーサリーイヤーとなる2026年のカレンダー「Flower」が、マガジンハウスより、12月12日に発売されることを決定。本日10月3日より、全国の書店ほかにて予約受付が開始された。【写真】花をテーマに撮り下ろされた、小芝風花カレンダー2026「Flower」先行カット本カレンダーでは、作品によってさまざまな役柄を演じ分ける彼女が、“咲き誇る瞬間の花”が持つ6つのイメージを表現。小さなバ