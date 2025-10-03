好きな男性の言動を見て、「これって誰にでもしてる？それとも私だから？」と感じることがありませんか？男性は本命女性にだけ接し方が変わってしまい、つい出してしまっている「本気のサイン」があるのです。そこで今回は、男性が無意識にしている本命行動を４つご紹介いたします。｜会話を細かいところまで覚えている興味のない女性の会話はサラッと流してしまうこともある一方で、本命女性が話す内容に関しては「細かいところ