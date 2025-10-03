『SPA！デジタル写真集岸みゆ「超小型女子の破壊力抜群ボディ」』（発売中）より、誌面カットが公開された。 『SPA！デジタル写真集岸みゆ「超小型女子の破壊力抜群ボディ」』 『SPA！デジタル写真集岸みゆ「超小型女子の破壊力抜群ボディ」』 岸みゆは、アイドルグループ「#ババババンビ」の赤色担当。1st写真集『tinto』（光文社）が発売中。最新情報は公式X（@miyu_kishi0213）やインスタ（@miyu_kishi0213）で発