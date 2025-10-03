人気モデルのフェス参戦ショットが話題になっている。モデルやタレントとして活躍する佐藤栞里が３日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＲＯＣＫＩＮＪＡＰＡＮＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２５今年は２日間参戦することができました！」と報告した。「とにかく休みなく駆けまわるいちにちとちょっと休もうか〜って丘の上でごろんとする余裕のあるいちにちと心ゆくまで美味（おい）しいものを食べて音楽を楽しむことが