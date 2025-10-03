凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）で、クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで挑むアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）は内の４番ゲートでの出走が決まった。４番枠は２０年にソットサスが勝利した枠番。田中博調教師は「いい枠なのではないでしょうか。最初出てから、直線が長いとはいえ、内に越したことはないですからね」と力を込めた。ま