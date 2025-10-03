ダイソーで「クレヨンしんちゃん」の可愛すぎる携帯用スリッパを発見しました♡デザインはもちろんのこと使い心地も優秀。携帯用なのに、想像以上にしっかりとした履き心地で快適なんです！巾着も付いているため、コンパクトに持ち運べるのも嬉しいポイント。330円とコスパも良く、旅のお供に大活躍間違いなしですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：携帯用スリッパCSパジャマ価格：￥330（税込）適応サイズ（