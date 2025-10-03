全国に13店舗を展開する人気の美容鍼灸院『銀座ハリッチ』が、2025年11月1日(土)に「銀座ハリッチ 南池袋院」をオープンします。オープンを記念して、2025年11月30日までの期間限定でお得なキャンペーンも実施されます。 銀座ハリッチ 南池袋院 オープン日：2025年11月1日(土)所在地：東京都豊島区南池袋1-19-12 山の手ビル東館 4階A室アクセス：池袋駅東口 徒歩4分・39出口 徒歩30秒営業時間：10:30〜21:00(最終