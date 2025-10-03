ドラゴンズの６選手に戦力外が通告されました。 ２日、球団事務所で戦力外通告を受けたのは、森博人投手や野手転向1年目の加藤竜馬選手など6選手。 名古屋市出身の森博人投手は、2年目に30試合を投げプロ初勝利を手にするなど、中継ぎとして5年間で40試合に登板。 しかし2023年からは右ひじの故障もあり、1軍登板は無し。今後は育成選手として再契約をする予定ということです。 2017年にドラフト2位で入団した石川翔