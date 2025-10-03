リサイクル素材を使用した作品が特徴的な『KNT365（ケーエヌティーサンロクゴ）』のフラッグシップストアが、東京・原宿にオープン！新作が盛りだくさんの店内は、見ごたえバツグン◎今回は、エディターが実際に『THE KNT365 HOUSE』へ足を運んできた様子をご紹介します。『THE KNT365 HOUSE』が原宿にオープン『KNT365』のフラッグシップストアが2025年9月30日（火）、東京・原宿の明治通りにオープン。「アースフレンドリー」な