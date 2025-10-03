シンガー・ソングライター・優里とスポーツブランド・FILAのコラボレーションによるスニーカー第2弾が、11日より発売される。販売は、シュープラザ、SPCの限定店舗および公式オンラインショップ『kutsu.com』にて行われる。あわせて、メンズファッションメディア『Rudo Web』では、優里が本コラボレーションについて語ったインタビューが掲載されている。【写真】優里×FILAコラボスニーカー第2弾優里の着画写真＆商品写真第