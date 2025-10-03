俳優の田中麗奈（45）が3日、俳優・當真あみ（18）のインスタグラムに登場。共演した映画『ストロベリームーン』（10月17日公開）の撮影オフショットが公開された。【動画】「2人とも話し方が凄く穏やかでいい」“娘”と編み物楽しむ田中麗奈※2枚目當真は「萌の母･美代子を演じた #田中麗奈さん撮影の合間に、一緒に編み物をやっていました！」とつづり、2人で編み物を手に持ったほほ笑ましい“親子”ショットを投稿して