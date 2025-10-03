味の素大阪支社はこのほど、健康づくりなどで連携する大阪府と「防災メシ」企画を実施した。火を使うことなくできるメニューなどを載せたリーフレット約5000部を府内のダイエー48店舗で配布したほか、9月13日には池田駅前店（大阪府池田市）でイベントを行い、約1000人が訪れた。当日はローリングストックに役立つ製品として、味の素やアミノ酸ドリンクゼリーのサンプルを来場者に提供。陸上自衛隊が被災地の支援活動を紹介し、大