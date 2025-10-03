夏の猛暑の影響で医療・介護業界では新たに「猛暑フレイル」という言葉が生まれた。高齢者が外出を控え、食欲が減退したことで、秋になると急速に筋肉や体力が衰え、誤嚥が進行する。▼「フレイル（虚弱）」とは健康と介護の間の状態を指す。現在、日本のフレイル人口は280万人、その予備軍は高齢者の3分の1と推定される。高齢化が進む日本では要介護人口が年々上昇しており、国も本腰を入れてフレイル防止に取り組み始めた。▼日