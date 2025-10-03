江崎グリコは、従来製造日から14日間だった牛乳商品の賞味期限を16日間に延長する。品質検証の結果、安全に2日間延長できることが確認され、9月27日製造分から適用している。対象は「グリコ牛乳」「グリコJA牛乳さが生まれ」（いずれも1000㎖・200㎖）、「那須高原特選牛乳」（1000㎖・180㎖）、「信州高原特選牛乳」「阿蘇高原特選牛乳」（いずれも1000㎖・500㎖・180㎖）の5商品。内