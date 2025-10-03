あの「夜」が再び…。昨年に話題を集めた「シャウエッセン®夜味」が、1年ぶりに待望の復活を遂げた。朝食での利用がメーンのウインナー市場にとって未開拓だった夕食シーンの獲得へ、昨年10月に日本ハムが発売した「シャウエッセン 夜味」。今年も10月1日から期間限定で販売している。今回は「夜味」を最もおいしく味わうための新しい焼き方として「『ジュッ!!』から1分 黄金の肉汁コーティング焼き」のレシピ動画を公開した