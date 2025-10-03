ヤクルト本社は、欧州統括会社のヨーロッパヤクルト（オランダ・アルメア）がオーストリア支店を設立したと発表した。設立日は8月7日。あわせて、ヨーロッパヤクルトの100％子会社であるオーストリアヤクルトを10月1日付で吸収合併した。今回の再編により、欧州市場での事業運営の効率化と、グループ内の経営資源を活用したオーストリア市場の販売体制強化を図る。オーストリア支店はウィーンを拠点に、全国のスーパーマーケットな