東かがわ市役所 東かがわ市は1日、公立小中学校の体育館に空調機を設置するため、複数の企業から提案を募る「プロポーザル方式」で基本設計の公募を開始しました。設置を計画しているのは小中学校6校です。児童・生徒の熱中症対策を講じて運動機会を確保することを目的としています。16日まで公募を受け付け、31日にプレゼンテーション審査を行い、各学校の施設ごとの条件に合った効率的な空調方法などが提案