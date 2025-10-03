ヤクルト本社は、グローバルな研究開発の拠点として、オランダ・ヘルダーランド州のワーヘニンゲン・キャンパス内に「Yakult European R&D Center B.V.」を設立した。設立日は2025年9月19日、資本金は366万ユーロ。ヤクルト本社が100％出資する非上場法人となる。キャンパスは生命科学分野で世界的に知られるワーヘニンゲン大学を中心に発展しており、企業入居棟の一室に置かれた新センターは、各国の法規制や消費者ニーズに対