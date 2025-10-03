SEECから、スマートフォン用ゲームアプリ『ナイティナイトナンバーズ』が2025年9月30日より配信開始されました。いわれのない罪で《夢の遊園地》に閉じ込められた主人公が、6人の囚人たちとともに来場者100億人を目指す、放置系カジュアルゲームです。 SEEC スマートフォン用ゲームアプリ『ナイティナイトナンバーズ』 タイトル：ナイティナイトナンバーズ(ナナナン)ジャンル：めざせ来場者100億人！放置系カジュ