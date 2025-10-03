お笑いコンビ「クマムシ」長谷川俊輔（39）と佐藤大樹（37）が2日深夜放送のテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0・00）に出演。最高月収を明かした。この日は“副業芸人スペシャル”と題して、現在副業で生計を立てている芸人を招集。「クマムシ」は15年に「あったかいんだからぁ〜」のネタで一世を風靡（ふうび）。同年にCDデビューすると、各局の音楽番組に出演したほか、年末には日本