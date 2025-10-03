3日から県の最低賃金が「1061円」に引き上げられます。これに合わせ広く周知を図ろうと啓発活動が行われました。3日朝、JR長野駅には県や労働局の職員などおよそ50人がティッシュを配り最低賃金の周知を行いました。引き上げとなった県の最低賃金はついに大台に乗り「1061円」に。引き上げ幅は「63円」と過去最大となっています。長野労働局三浦栄一郎局長「全国的にいよいよ1000円を超える時代になってきたということ。最低賃金