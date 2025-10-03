気象庁＝東京都港区低気圧や前線の影響で大気の状態が非常に不安定になるとして、気象庁は3日、九州北部で4日にかけて大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するよう求めた。長崎県では3日夜の初めごろから4日明け方にかけて線状降水帯が発生し、災害発生の危険度が急激に高まる可能性がある。気象庁によると、3日は、前線を伴った低気圧が黄海をゆっくり東進。4日は別の低気圧が対馬海峡に発生し、日本