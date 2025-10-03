富士通が、アメリカの半導体企業NVIDIAと新たなAIの共同開発などを目指してパートナーシップを締結しました。富士通の時田隆仁社長と、NVIDIAのジェンスン・ファンCEOは、きょう（3日）都内のホテルで揃って発表会に出席し、握手を交わしました。富士通とNVIDIAは、より高度な計算や処理ができるAIの開発に向けて、両社の装置を統合した新たなコンピューティング基盤を共同開発することなどを発表しました。NVIDIAジェンスン・フ