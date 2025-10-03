「リプトン 生キャラメル＆クリームミルクティー」森永乳業は、世界No.1のティーブランド（出典 ユーロモニターインターナショナル調べ：お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア（2024年））「リプトン」から、「リプトン 生キャラメル＆クリームミルクティー」を10月14日に沖縄を除く全国で期間限定発売する。「リプトン 生キャラメル＆クリームミルクティー」は、世界の茶の専門家「リプトン」が厳選し