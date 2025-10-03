犬が『快適』に感じる気温はどのくらい？ 犬と人では、温度の感じ方に違いがあると言われています。実際、犬が快適に感じる気温は20℃前後で、夏場は23～25℃、冬場は20～25℃を目安に室温を調節すると、快適に過ごせるでしょう。 しかし、犬種によっては、ダブルコート犬種とシングルコート犬種で暑さや寒さへの耐性に違いがあります。犬種によって、快適な気温や室温を把握し、愛犬に適した室温に調