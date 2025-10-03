ユナイテッド航空は、ホテルポイントプログラムからマイレージプラスへのマイル移行で、25％を増量するキャンペーンを実施する。通常の積算マイルに対して25％相当のボーナスマイルを、最大25,000マイルまで付与する。積算は2026年1月31日までに行われる。エントリーが必要。マイレージプラスでは、マリオット・ボンヴォイ、マリオット・バケーション・クラブ、ALL、ヒルトン・オナーズ、IHGワンリワーズ、ワールド・オブ・ハイア