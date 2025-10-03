西広島バイパスの延伸工事に伴い、3日から国道2号の上り線でも昼間の車線規制が始まりました。規制が始まったのは国道2号の上りで、広島市中区加古町から大手町までの約600メートルです。下りの規制は2日からで、3日からは上下線ともに日中も規制が始まります。日本道路交通情報センターによると、午前7時すぎに最大10キロの渋滞となりましたが、通勤通学の時間帯に大きな混乱は見られませんでした。■バスの利用者「