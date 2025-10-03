きょう午前、山形市七浦の住宅の敷地内で、クマが目撃されました。警察と市が注意を呼びかけています。 山形市によりますと、きょうの午前９時３０分ごろ、山形市七浦の住宅の敷地内で、クマ一頭が目撃されました。 「クマが家の敷地にいる」とこの家の住人から警察に通報があったということです。 通報を受け、警察が駆けつけたところ、クマはすでにいませんでした。今のところ、人や物への被害は確認されていません。 現場は