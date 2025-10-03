徳島県上板町では、藍染の染料となる「すくも」を作る仕込み作業が行われています。乾燥させていた藍の葉の山に職人が水を掛けてかき混ぜていきます。徳島県上板町では、藍染の染料の「すくも」を作る「寝せ込み」作業が続けられています。藍の葉を発酵させる「寝せ込み」は、水の加減と保温が難しく、熟練の技が求められます。蔵では汗を浮かべた職人たちが藍の状態を確認しながら慎重に作業を進めていました。（藍師佐