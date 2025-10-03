「天神祭」で催涙スプレーを噴射し、男女２人にケガを負わせた男が逮捕された事件で、スプレーは「熊よけ」のものだったことが分かりました。傷害の疑いで送検された、住居不定・無職の上松尊良容疑者（２０）は、天神祭の花火があった今年７月２５日夜、大阪市都島区の公園で２０代男性の顔面に催涙スプレーを噴射し、男性と近くに居合わせた女性（１０代）の目に軽いケガをさせた疑いがもたれています。上松容疑者は「けん