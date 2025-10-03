【極小点心】 10月7日～ 順次発売 価格：1回300円 極小点心 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「極小点心」を10月7日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、点心セットを1/12サイズで再現したカプセルトイ。点心せいろは重ねて飾ることができる。 「点心セットA」「点心セットB」「点心セットC」「点心セットD」「点心セットE」