海外などから観光客が増えている広島のさらなる魅力を発信する観光親善大使が決まりました。広島観光親善大使に選ばれたのは、県内に住む19歳から25歳の3人です。25人の応募の中から選ばれました。去年、広島市を訪れた観光客は過去最多となる1434万人で、3人は、イベントやSNSなどを通して、広島のさらなる魅力発信に取り組みます。■広島観光親善大使に決定 篠田リサさん「自分の得意な英語を使って広島の魅力を発信できるように