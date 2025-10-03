１０月１日、東大阪市で女性を殺害したとして元交際相手の男が逮捕された事件で、女性の全身に数十か所の刺し傷があったことが分かりました。殺人の疑いで送検された東大阪市の自営業・永久寛史容疑者（５１）は１日、自宅で元交際相手の佐藤ありささん（３３）を刃物で刺すなどして殺害した疑いが持たれています。司法解剖の結果、佐藤さんの全身には数十か所の刺し傷があり、背中や腹部の傷は臓器を貫通していたということ