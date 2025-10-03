平デジタル相＝1月平将明デジタル相は3日の記者会見で、自民党総裁選で小泉進次郎農相を支持する意向を表明した。「政策立案の方針にそれほど大きな違いはない」と述べ、政策面での連携に期待感を示した。コメの収量予測や農家へのアンケート分析など農政分野におけるデジタル技術や人工知能（AI）の活用を巡って小泉氏と協力していると説明。「仕事がしやすい」と語った。