沖縄県警本部沖縄県警が、駐車中の車のガラスを割ったとして、器物損壊の疑いで、米海兵隊の20代男性隊員を書類送検していたことが3日、捜査関係者などへの取材で分かった。9月24日付。関係者によると、8月16日に同県沖縄市で実施された日米合同パトロールの際、米憲兵隊が規律違反で米軍関係者9人を拘束しており、男性隊員はそのうちの1人という。男性隊員は当時、沖縄市の駐車場近くでけがをした状態で見つかり、米軍基地内