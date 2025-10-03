■MLBナ・リーグWCS第3戦カブス 3ー1 パドレス（日本時間3日、リグリー・フィールド）【一覧】大谷翔平や鈴木誠也らMLBプレーオフ日程＆結果カブスがワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦の大一番を制し、2勝1敗で地区シリーズ進出を決めた。この日、5番・ライトで先発出場した鈴木誠也（31）は試合後のシャンパンファイトで「もう最高です」と大盛り上がり。シャンパンファイトは2度目で「何回やっても楽しいんで、また次もで