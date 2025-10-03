居住用と偽って借りたマンションの一室を世界最大級といわれるアダルトサイト用のスタジオに使っていたとして再逮捕されたライブ配信会社の社長が、「『妻の出産のため』とウソをついた」と供述していることがわかりました。ライブ配信会社の社長・北川雄基容疑者（28）は今年5月、アダルトサイトの配信スタジオとして使うことを隠し、居住用であるとオーナーをだまして、神奈川県相模原市のマンション一室を不正に賃貸契約した疑