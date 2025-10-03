長崎地方裁判所に新しい所長が就任し「裁判所を身近な存在にしたい」と抱負を述べました。 長崎地方裁判所と家庭裁判所の新しい所長に就任したのは、金地 香枝氏 59歳です。 福岡県出身で大阪地裁や高裁の判事のほか、大阪国税不服審判所長を務めました。 離婚後の「共同親権」を導入する改正民法の施行に「万全に取り組みたい」と述べました。