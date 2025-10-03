【モデルプレス＝2025/10/03】嵐の櫻井翔が2日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜）に出演。ライブ前の楽屋でのメンバーの様子について明かした。【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結◆嵐・AKB48・モー娘。の楽屋事情をぶっちゃけこの日、藤本美貴は出演者に「ライブ直前どんな感じでしたか？」と話を振り、トークを展開。元AKB48の前田敦子と川栄李奈は「すっごい食べていたよね」「ご飯食べていました