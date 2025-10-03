ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人が３日、都内で行われた、アリナミン製薬「ベンザブロックプレミアムＤＸ」の新製品発表会に俳優・綾瀬はるか、Ｍ！ＬＫの佐野勇斗と出席。スタッフの行動に思わず驚く場面があった。ステージ中央で、出演した同商品の新ＣＭの撮影を振り返るトークを３人で展開していた中、次の企画として用意されていた「ルーレットトーク」のための道具をスタッフが運ぶ場面が。寺西は真後ろにいたスタッフの存在