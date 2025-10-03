熊本県人吉市の国宝、青井阿蘇神社で鎮火祭が行われ、相良路に秋の訪れを告げる「おくんち祭」が厳かに幕を開けました。 【写真を見る】国宝・青井阿蘇神社で「おくんち祭」9日は2000人の神幸行列熊本 青井阿蘇神社は古くから「青井さん」の愛称で親しまれていて、2008年6月国宝に指定されました。 今日（3日）午前10時から境内で行われた鎮火祭には、関係者20人ほどが参列し、宮司が石臼の中で燃えるスギやカシの葉に球磨