俳優の坂口健太郎が韓国の授賞式で境を語った。【写真】坂口、報道後初の公の場で笑顔10月2日午後、ソウル・汝矣島（ヨイド）のKBSホールで「ソウルドラマアワード2025」が開催された。坂口はNetflixドラマ『さよならのつづき』でアジアスター賞を受賞。ステージに上がった坂口は韓国語で「こんにちは、坂口健太郎です」と挨拶し、「このように光栄な素晴らしい賞をいただき、ありがとうございます。俳優という仕事は外から見るよ