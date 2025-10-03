株式会社TENTIALは、2025年9月にJRA通算600勝を達成した坂井瑠星騎手とコンディショニングサポート契約を締結したと発表した。坂井騎手は2016年にJRA騎手としてデビュー後、オーストラリアやドバイ、香港などで海外経験を積み、2025年3月にはサウジカップで海外G1初制覇。国内では2022年秋華賞制覇などGI戦線でも活躍し、28歳にして通算600勝をマークした注目ジョッキーである。【日本テレビ盃】坂井「アメリカで勝つためにや