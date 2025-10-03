TCKは、10月9日（木）に行われる東京盃（Jpn2）の出走予定馬について下記の通り発表した。●第59回東京盃（Jpn2）施行日：10月9日（木）施行場：大井競馬場距離：1200m出走資格：サラブレッド系 3歳上 選定馬1着賞金：4000万円【NST賞】トップハンデ・クロジシジョーが貫禄の勝利JRAは5頭●JRA所属馬（栗東）クロジシジョー（牡6・栗東・岡田稲男）戸崎圭太コンティノアール（牡5・栗東・矢作芳人）北村友一サンライズアムール（