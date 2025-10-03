TCKは、10月8日（水）に行われるジャパンダートクラシック（Jpn1）の出走予定馬について下記の通り発表した。●第27回ジャパンダートクラシック（Jpn1）施行日：10月8日（水）施行場：大井競馬場距離：2000m出走資格：サラブレッド系 3歳牡牝 選定馬1着賞金：7000万円【東京ダービー】横山武「馬が強い」ナチュラルライズが逃げ切りで二冠JRAは7頭●JRA所属馬アドマイヤデイトナ（牡3・美浦・加藤征弘）坂井瑠星クレーキング（牡