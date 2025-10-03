TCKは、10月7日（火）に行われるレディスプレリュード（Jpn2）の出走予定馬について下記の通り発表した。●第22回レディスプレリュード（Jpn2）施行日：10月7日（火）施行場：大井競馬場距離：1800m出走資格：サラブレッド系 3歳上牝 選定馬1着賞金：4000万円【スパーキングレディーC】松山「負けられないレースでした」テンカジョウは3着までJRAは5頭●JRA所属馬アンモシエラ（牝4・栗東・松永幹夫）横山武史タクシンイメル（牝