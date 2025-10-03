ギタリストのＪＵＯＮ（４０）が、アコースティックライブツアーの初日を迎えたことを報告した。２日から１２日まで、「ＡＣＯＵＳＴＩＣＬＩＶＥＴＯＵＲ『ＡＢＳＯＲＢ』」を九州５県の８会場で開催。初日の２日は福岡で、ＪＵＯＮはライブ終了後に「福岡初日。良いよ。凄（すご）く良いよ。最高なのよ。皆にマジ感謝です。ありがとうございました！！」とファンに感謝した。ＪＵＯＮは白いＴシャツ姿。スタジオで